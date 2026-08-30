Кардиологический чекап: полное руководство

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности во всем мире, при этом значительная часть патологий развивается бессимптомно и обнаруживается уже на поздних стадиях.
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