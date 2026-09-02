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Организаторы «Слова года» обнародовали топ-40 претендентов

Организаторы «Слова года» обнародовали топ-40 претендентов

«Колобок», «нишевый», «нейрослоп», «вайбкодинг» и междометие «газ» вошли в лонглист кандидатов на звание «Слово года — 2026».

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