Организаторы «Слова года» обнародовали топ-40 претендентов

«Колобок», «нишевый», «нейрослоп», «вайбкодинг» и междометие «газ» вошли в лонглист кандидатов на звание «Слово года — 2026».
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