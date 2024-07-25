Сергей Лавров прибыл в Лаос, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН

«На полях» будет также присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса, где примет участие в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).