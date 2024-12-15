Долгое воздействие загрязненного воздуха связано с риском венозной тромбоэмболии

Крупное исследование показало, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с повышенным риском образования тромбов в глубоких венах, которые, если их не лечить, могут блокировать кровоток и вызывать серьезные осложнения, даже смерть.
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