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Открытие спецоперации: FPV-дроны

Открытие спецоперации: FPV-дроны

Все новое воспринимается неоднозначно. По крайней мере, на первых порах. Примерно такая же ситуация сложилась вокруг применения на фронтах спецоперации FPV-дронов или самодельных камикадзе.

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