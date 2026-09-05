📖 В крымских школах появятся новые учебники по истории и обществознанию для старшеклассников По словам министра образования, науки и молодёжи РК Валентины Лаврик, с 1 сентября в регионе реализуется федеральная программа согласно федеральным образовательным стандартам.
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