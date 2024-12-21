Бронетехника на СВО: критический анализ Министерства обороны Неожиданная критика Годы спецоперации приучили нас к вполне определенной точке зрения Российского Министерства Обороны на фронтовые события.
Бронетехника на СВО: критический анализ Министерства обороны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Василий Топчий
Вот оно разгильдяйство. В период службы в СА я участвовал в комиссиях по технике связи НЗ (неприкосновенного запаса). Так вот техника была разворована (воровали измерительные приборы, с автомашин снимали запчасти двигателя) приходилось укомплектовывать и консервировать. Причём воровали солдаты срочной службы. (Конкретно бригада связи в Тимертау, в Аягузе.)
Ответить
17 час.
Иван Ураганов
Воровали и прапора.Простой пример,пришли новобранцы,у каждого были кружка,ложка,вилка.Все это передали нач.столовой.Два дня ели с новыми приборами и новыми кружками.Потом пришли и увидели на столах старые побитые кружки,старые ложки и вилки.
Ответить
16 час.
ВТ
Василий Топчий
Начальники продсклада, вещьсклада, склада ГСМ, начальник столовой - ещё та тыловая мафия в полку.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии