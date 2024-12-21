Бронетехника на СВО: критический анализ Министерства обороны

ВТ

Василий Топчий

Вот оно разгильдяйство. В период службы в СА я участвовал в комиссиях по технике связи НЗ (неприкосновенного запаса). Так вот техника была разворована (воровали измерительные приборы, с автомашин снимали запчасти двигателя) приходилось укомплектовывать и консервировать. Причём воровали солдаты срочной службы. (Конкретно бригада связи в Тимертау, в Аягузе.)