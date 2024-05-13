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Тульские новости

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Тульский пульмонолог Арсен Басилая рассказал о причинах и симптоматике пневмонии

Тульский пульмонолог Арсен Басилая рассказал о причинах и симптоматике пневмонии

«Тульские новости» побеседовали с заведующим отделением пульмонологии Тульской областной клинической больницы Арсеном Басилая и выяснили причины заболевания пневмонией, а также симптоматику и способы лечения болезни.

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