Тульский пульмонолог Арсен Басилая рассказал о причинах и симптоматике пневмонии

«Тульские новости» побеседовали с заведующим отделением пульмонологии Тульской областной клинической больницы Арсеном Басилая и выяснили причины заболевания пневмонией, а также симптоматику и способы лечения болезни.
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