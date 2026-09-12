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Царьград

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Песков сообщил о неформальной встрече Путина и Токаева на БРИКС

Песков сообщил о неформальной встрече Путина и Токаева на БРИКС

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин провел неформальную встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

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