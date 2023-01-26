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Морозов об отношении к треш-току: «Для меня лучше выйти молча и сделать. Мы так воспитаны»

Боец UFС Сергей Морозов поделился своим отношением к треш-току:   «Я придерживаюсь закона: «Тише едешь, дальше будешь».

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