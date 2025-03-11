Дугин: "Жаль, что нам пришлось отступить". Что скажет Шойгу?

А

Александр

Нашли стратега и политика - шмойгу! Его уровень прораба, кирпич на кирпич, и что-нибудь стащить! Развитие БПЛА проспал на танковом биатлоне! Подготовку армии к СВО провалил! И вообще должен ответить еще за соучастие ельцинском кровавом путче в октябре 1993г.!