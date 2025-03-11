Царьград Фото: Царьград Русский философ Александр Дугин порассуждал о конфликте в Сирии: "Жаль, что нам пришлось отступить".
Дугин: "Жаль, что нам пришлось отступить". Что скажет Шойгу?
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не ожидала я конечно,что Асад оставит Сирию...
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20 час.
ШН
Шеин Никита
А Шойгу , наверное, нужно под трибунал!
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16 час.
А
Александр
Нашли стратега и политика - шмойгу! Его уровень прораба, кирпич на кирпич, и что-нибудь стащить! Развитие БПЛА проспал на танковом биатлоне! Подготовку армии к СВО провалил! И вообще должен ответить еще за соучастие ельцинском кровавом путче в октябре 1993г.!
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15 час.
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