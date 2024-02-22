Эксперты оценили последствия санкций Южной Кореи на экспорт авто в РФ

Ограничения, которые Южная Корея вводит на экспорт в Россию автомобилей с объемом мотора от двух литров с 24 февраля, не повлияет на отечественный авторынок, поскольку дилеры уже практически полностью отказались от поставок машин из этой страны.
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