Мэр Братска: Новый год люди должны встретить в новых квартирах

«Новый год люди должны встретить в новых квартирах!», — такую задачу поставил перед подрядной организацией, которая занимается завершением строительства трёх домов на улице Котельной, мэр Братска Сергей Серебренников.
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