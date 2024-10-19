Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Куриное филе, запеченное с картофелем, - совершенно простое, но безумно вкусное блюдо для вашего повседневного или праздничного стола.