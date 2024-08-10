Отвод белорусских войск от границы: предательство или нет?

"если, как это было в Курской области, белорусскую границу прорвала бы закаленная в боях бригада ВСУ, это могло бы привести к более тяжелым последствиям." Автор, ты уж определись с определением,кто напал на Курской область. то ли необученные, то ли бывшие зеки. то ли поляки и грузины,а потом за батьку топи.

ВА

Владимир Акулов

США предупредили Беларусь в самом начале: если Беларусь вторгнется в Украину , натовские *добровольцы* в Польше и в Прибалтике вторгнутся в Беларусь...Надо это России ? Война расширится... В начале 22 г Россия через Беларусь вошла в Украину и дошла почти до Киева...И что ? Россия войска вывела из-под Киева ...А Украина обвинила Беларусь , что она помогала СВО...С тех пор Украина на границе с Беларусью держала огромную группировку...Напряженность нарастала...И вот Рыгорович как-то договорился , чтобы войска на границе были ОБОЮДНО отведены...Удивительное дело ! Те жители Белоруссии , которые живут на границе с Украиной , там , где нависли войска нациков довольны , что войска нациков отведены от границы ...И одобряют Батьку , который спасает свой народ...Если бы Украина напала на Беларусь - России не было бы легче... Потому что России пришлось бы воевать и в Белоруссии с НАТО... Но воевать все равно всем придется. Так хотят пиндосы.