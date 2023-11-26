Новый год в Крыму можно встретить с хлопушками, но без салютов

В Крыму запрещены салюты на Новый год. В соответствии с Указом Главы Республики Крым на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование пиротехнических изделий, за исключением некоторых пиротехнических изделий первого класса опасности.
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