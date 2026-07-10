Источник: клубы РПЛ начали переговоры о проведении матчей еврокубков в Казахстане

Российские футбольные клубы ведут предварительные переговоры о проведении домашних еврокубковых матчей в Казахстане в случае, если УЕФА допустит их до участия в турнирах под своей эгидой, сообщил журналист Эльдар Аманбаев.
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