«Спасибо тебе за поддержку»: в сети появились новые фото Ви из BTS после его очередного отпуска

Армейская служба наших мемберов BTS довольно трудна и не всегда радостна. Однако они не перестают оставаться позитивными, стараются всеми силами сохранять контакт с поклонниками и даже радуют нас новыми фотографиями.
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