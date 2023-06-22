Военное обозрение

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На месте удара по Чонгарскому мосту в Херсонской области нашли осколки снарядов с французской маркировкой

На месте удара по Чонгарскому мосту в Херсонской области нашли осколки снарядов с французской маркировкой

ВСУ был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область с Крымом. На месте происшествия обнаружены осколки снарядов с французской маркировкой, сообщает ТАСС.

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