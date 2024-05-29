Депутат Алексей Вихарев организовал масштабную уборку берега реки Исети в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел масштабный субботник на берегу реки Исети, организованный депутатом городской думы Алексеем Вихаревым, активистами Волонтерского центра и волонтерами Свердловского отделения Российского экологического общества.
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