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Спички - не игрушка

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Удивлению китайцев нет предела, мегапроект в России будет реализован без их участия

Удивлению китайцев нет предела, мегапроект в России будет реализован без их участия

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как же приятно читать, когда при каждой встрече Глав государств России и Китая звучат слова: “Дорогой друг, или Брат!” С восточными соседями у нас завязались самые тёплые и взаимовыгодные отношения в разных сферах сотрудничества.

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