Документалка: Плантагенеты - самая кровавая династия Британии (4 серии)

Убийство, предательство, тирания. это реальная игра престолов. Из хаоса, тьмы и насилия средневековья, одна семья выросла, чтобы захватить контроль над Англией, безжалостно править страной в течение более трехсот лет.
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