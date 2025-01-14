Гвинет Пэлтроу может вернуться в фильме “Мстители: Судный день”Ходят слухи, что актриса Гвинет Пэлтроу может вернуться в роли Пеппер Поттс вместе с Робертом Дауни-младшим в роли Доктора Дума в фильме “Мстители: Судный день”.
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