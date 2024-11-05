Влад Батрынча: "Мы дали достойный бой и победили в Молдове, мы на правильном пути!"

Вице-спикер парламента Молдовы, председатель парламентской фракции Блок коммунистов и социалистов Влад Батрынча поблагодарил всех граждан Молдовы за участие в выборах президента, а также свыше 700 000 граждан, выразивших свою поддержку кандидату Партии социалистов Александру Стояногло во втором туре, отметив, что они продемонстрировали консолидацию, дали достойный бой, и победили в Молдове.