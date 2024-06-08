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Кладбища переполнены. Украинского нацгвардейца похоронили прямо на дороге

Кладбища переполнены. Украинского нацгвардейца похоронили прямо на дороге

На украинских кладбищах начинают заканчиваться места для захоронения погибших солдат. На днях убитого члена Национальной гвардии Украины (НГУ) похоронили прямо на дороге у некрополя — соответствующее видео в соцсетях распространили его родственники.

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