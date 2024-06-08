Кладбища переполнены. Украинского нацгвардейца похоронили прямо на дороге

На украинских кладбищах начинают заканчиваться места для захоронения погибших солдат. На днях убитого члена Национальной гвардии Украины (НГУ) похоронили прямо на дороге у некрополя — соответствующее видео в соцсетях распространили его родственники.
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