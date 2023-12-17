МИД: РФ нашла способ платить взносы в ООН и другие организации в долларах и евро

Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Петр Ильичев заявил, что Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты Организации Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации в долларах и евро.
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