Пророчество Михалкова сбылось: СВО можно было избежать? Ответ нашли в забытых документах

Никита Михалков раскрыл сенсационные подробности. По его словам, ещё в 1991 году украинские военкоматы вызывали мужчин призывного возраста до 50 лет и заставляли их подписывать бумаги о готовности воевать с Россией.
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