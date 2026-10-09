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Царьград

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Пророчество Михалкова сбылось: СВО можно было избежать? Ответ нашли в забытых документах

Пророчество Михалкова сбылось: СВО можно было избежать? Ответ нашли в забытых документах

Никита Михалков раскрыл сенсационные подробности. По его словам, ещё в 1991 году украинские военкоматы вызывали мужчин призывного возраста до 50 лет и заставляли их подписывать бумаги о готовности воевать с Россией.

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