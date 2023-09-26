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    Этот придурок, что - купил не глядя?Мужчина вместо до...

Мужчина вместо дома купил башню посреди реки, а потом понял, что до нее почти невозможно добраться: видео

Мужчина вместо дома купил башню посреди реки, а потом понял, что до нее почти невозможно добраться: видео

Британец на онлайн-аукционе купил себе вместо дома старинную башню, здание продавали за небольшие деньги.

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Комментарии
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ВераВерная
Сначала думай, потом делай. Старая истина, но мужчина о ней забыл. Захотелось побыстрее от денег избавится - ну так хозяин-барин. Зато новую профессию освоит - строителя мостов)))
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14 час.
Владимир Евтушенко
Время  короля  Георга? Какого Георга? Если Георга Шестого, то никакого вторжения  французов  не могло быть. Если Георга Третьего, то  бетон не был  ещё изобретён, и свай из него не могло быть.
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13 час.
Karmadon
Этот придурок, что - купил не глядя?
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5 час.

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