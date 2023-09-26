Мужчина вместо дома купил башню посреди реки, а потом понял, что до нее почти невозможно добраться: видео
Британец на онлайн-аукционе купил себе вместо дома старинную башню, здание продавали за небольшие деньги.
Комментарии
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Сначала думай, потом делай. Старая истина, но мужчина о ней забыл. Захотелось побыстрее от денег избавится - ну так хозяин-барин. Зато новую профессию освоит - строителя мостов)))
Время короля Георга? Какого Георга? Если Георга Шестого, то никакого вторжения французов не могло быть. Если Георга Третьего, то бетон не был ещё изобретён, и свай из него не могло быть.
Этот придурок, что - купил не глядя?
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