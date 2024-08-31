Интервью художницы Евгении Буравлевой — «В красках»

В новом выпуске «В красках» Егор Спесивцев поговорил с художницей Евгенией Буравлевой о первых впечатлениях от живописи, «грязных» русских красках, новом романтизме, проекте «Малая родина» и, конечно, ее картинах — старых и новых.
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