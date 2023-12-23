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В 2023 году диспансеризацию прошли более 620 000 астраханцев

В 2023 году диспансеризацию прошли более 620 000 астраханцев

Тем самым был достигнут целевой показатель – более 60% от общей численности населения региона. Об этом стало известно на заседании региональной коллегии глав муниципальных образований под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

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Комментарии
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фарид сабиров
Диспансеризация это очередная афера медиков. Мне надо было сдать анализ крови для себя , так меня заставили подписать согласие на деспанзиризацию а то кровь сдать очередь на месяц , а так сразу . Жулики а кто от деньги на этом разворовывать
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17 час.
фарид сабиров
разворовывает
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17 час.

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