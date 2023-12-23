В 2023 году диспансеризацию прошли более 620 000 астраханцев

фарид сабиров

Диспансеризация это очередная афера медиков. Мне надо было сдать анализ крови для себя , так меня заставили подписать согласие на деспанзиризацию а то кровь сдать очередь на месяц , а так сразу . Жулики а кто от деньги на этом разворовывать