Тем самым был достигнут целевой показатель – более 60% от общей численности населения региона. Об этом стало известно на заседании региональной коллегии глав муниципальных образований под председательством губернатора Игоря Бабушкина.
В 2023 году диспансеризацию прошли более 620 000 астраханцев
Комментарии
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фарид сабиров
Диспансеризация это очередная афера медиков. Мне надо было сдать анализ крови для себя , так меня заставили подписать согласие на деспанзиризацию а то кровь сдать очередь на месяц , а так сразу . Жулики а кто от деньги на этом разворовывать
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17 час.
фарид сабиров
разворовывает
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17 час.
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