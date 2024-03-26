Песков: МОК не общается со спортивными властями России

Международный Олимпийский комитет (МОК) не поддерживает диалог со спортивными властями Российской Федерации, а посольство России во Франции уже несколько недель не может установить контакт с организаторами Олимпийских игр.
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