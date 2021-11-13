Веселуха

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Вчера купил породистого котёнка за штуку баксов... Ночью еле выжил... Одновременно душили жаба и аллергия...

Вчера купил породистого котёнка за штуку баксов... Ночью еле выжил... Одновременно душили жаба и аллергия...

Жительницы крайнего севера не понимают, что за проблема – хорошо выглядеть к пляжному сезону. Ну, расстегнула ты верхнюю пуговицу шубы, что изменилось-то? Начальник собрал всех своих четырех работников.

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