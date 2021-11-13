Вчера купил породистого котёнка за штуку баксов... Ночью еле выжил... Одновременно душили жаба и аллергия...

Жительницы крайнего севера не понимают, что за проблема – хорошо выглядеть к пляжному сезону. Ну, расстегнула ты верхнюю пуговицу шубы, что изменилось-то? Начальник собрал всех своих четырех работников.
Популярные статьи
- Если дым стелется по земле....-вернитесь и выключите утюг.. .если поднимается столбом-...можете уже не возвращаться
- Пролил на клавиатуру бокал коньяка. Теперь куда не ткни пишет 3 буквы: Е, Щ, Ё
- С каких пор кальсоны и фуфайка из исподнего превратились в выходную одежду? Модные тренды с моей стариковской точки зрения