Слуцкий заявил, что ЛДПР продолжит ужесточать миграционную политику и ограничит соцподдержку иностранцев

Политик напомнил, что Путин недавно подписал ряд законов, за которые партии выступала многие годыПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит добиваться ужесточения миграционной политики и намерена ограничить социальную поддержку иностранных граждан.
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