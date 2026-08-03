Слуцкий заявил, что ЛДПР продолжит ужесточать миграционную политику и ограничит соцподдержку иностранцев

Политик напомнил, что Путин недавно подписал ряд законов, за которые партии выступала многие годыПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит добиваться ужесточения миграционной политики и намерена ограничить социальную поддержку иностранных граждан.