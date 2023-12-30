Несколько улиц Севастополя останутся без света 30 декабря

В субботу специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Адмирала Юмашева, 4а, 6-8, 10; проспект Октябрьской Революции, 23.
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