Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

2 подписчика

Несколько улиц Севастополя останутся без света 30 декабря

В субботу специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Адмирала Юмашева, 4а, 6-8, 10; проспект Октябрьской Революции, 23.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх