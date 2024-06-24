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Регионы России

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жестко относиться к подрядчикам по благоустройству

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жестко относиться к подрядчикам по благоустройству

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве региона, на котором обсудил принципы взаимодействия муниципальных заказчиков и подрядчиков по проектам благоустройства.

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