Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жестко относиться к подрядчикам по благоустройству

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве региона, на котором обсудил принципы взаимодействия муниципальных заказчиков и подрядчиков по проектам благоустройства.
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