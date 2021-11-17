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Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после беседы глав МО с Шойгу

Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после беседы глав МО с Шойгу

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе между двумя государствами после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, ситуация в районе горы Килисали нормализовалась.

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