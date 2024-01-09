Страна и люди
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Страна и люди

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NASA вынуждено отложить лунные миссии из-за технических проблем

NASA вынуждено отложить лунные миссии из-за технических проблем

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложило несколько миссий на Луну из-за технических трудностей с космическими кораблями.

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Комментарии
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W
Walery
А что, цветная пленка (черно-белая закончилась) в Голливуде или новый ангар еще не построили - в старом ангаре во времена как бы &quot;Лунных &quot;миссий на Аполлонах&quot;&quot; лунный грунт имитировался посредством цемента.., в реальности же сегодня оказалось, что лунный грунт коричневый. Очевидно же = лоханулись США и НАСА со своими лунными экспедициями...
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