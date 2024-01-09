NASA вынуждено отложить лунные миссии из-за технических проблем

W

Walery

А что, цветная пленка (черно-белая закончилась) в Голливуде или новый ангар еще не построили - в старом ангаре во времена как бы "Лунных "миссий на Аполлонах"" лунный грунт имитировался посредством цемента.., в реальности же сегодня оказалось, что лунный грунт коричневый. Очевидно же = лоханулись США и НАСА со своими лунными экспедициями...