Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложило несколько миссий на Луну из-за технических трудностей с космическими кораблями.
NASA вынуждено отложить лунные миссии из-за технических проблем
Комментарии
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W
Walery
А что, цветная пленка (черно-белая закончилась) в Голливуде или новый ангар еще не построили - в старом ангаре во времена как бы "Лунных "миссий на Аполлонах"" лунный грунт имитировался посредством цемента.., в реальности же сегодня оказалось, что лунный грунт коричневый. Очевидно же = лоханулись США и НАСА со своими лунными экспедициями...
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