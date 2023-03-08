ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 марта 2023 года

Энергетический прогноз на восьмое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 987 =Бог наделил нас дыханием, которое по своей значимости и многомерности не имеет равных ни в чём = Бог посылает нам испытания, чтобы мы, преодолевая их, укреплялись, а не отчаивались= В Высших Мирах Иерархии сосуществуют строгая дисциплина и свободное творчество= Воля – это сознательное преодоление человеком трудностей на пути к поставленной Цели = Главное - не лгать, причём не только окружающим, но, в первую очередь, самому себе (своей Душе!) = Гневаться - то же самое, что самому пить яд, ожидая, что от этого умрёт другой человек=Два самых важных дня в твоей Жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда ты понял "зачем"? = Для Природы свойственно многообразие видов, сосуществующих в постоянной борьбе =Знание, когда действовать, а когда отстраниться, основывается на нашем уровне самопознания =И радость, и грусть – это неизбежные переживания чувствительного, полного Жизни человека ="Какая-нибудь былинка — не просто былинка, но что-то безмерно более значительное — особый Мир!" = Критерием Жизни является Любовь; там , где есть Любовь, мы чувствуем себя хорошо = Лучи Света сопровождают каждого в его трудах и делах, если эти труды и дела ведут двое: человек и его Бог = Любовь - то, в чём нет требований, и тот, кто любит, - постоянно счастлив, невзирая ни на что = Людям надо учиться жить чувствами сердца, взяв под контроль эго ума, его эмоции = Мир неминуемо должен измениться, чтобы развиваться дальше по Божественному образцу = "Мне потребовалась целая Жизнь, чтобы понять, что вовсе не нужно понимать всё на свете" = Мы умеем хотеть от Жизни, но не умеем наслаждаться практически ничем из того, что имеем = Не бойтесь Жизни, верьте, что жить стоит, и ваша уверенность будет делать эти слова правдой = Невозможно любить, а потом ничего не чувствовать: либо ты врал тогда, либо ты врёшь сейчас = Несите Свет Знаний людям, формируйте их взгляд на Единую религию, на свод Канонов Вечности = Одухотворение Материальной Природы происходит через трансформацию Со-Знания = Пламя Озарения является вершиной, кульминацией всей Жизни и ключом к бессмертию= Планета готовится к окончательным и бесповоротным эволюционным изменениям = Пока ты стоишь лицом к своему прошлому, ты стоишь спиной к своему будущему = Прекратите о себе плохо думать и говорить! Осознайте свою ценность и гениальность! = Простое чтение - обиходная мудрость; глубокие чтения - высший порядок Мудрости = Служите Жизни в её бесчисленных формах день и ночь, и Путь ваш будет благословен и радостен = Со-Знание имеет универсальную природу, которая склонна развиваться и быть развиваемой = Со мной Величие Твоё, а значит - каждый человек! И с каждым человеком я следую Путём, ведущим к Тебе = «Чела должны быть готовы к напряжению всех сил; напряжение - это блок и тали Разума и Души» = Человек представляет собой двойственное существо: волновое (полевое, духовное) и физическое.