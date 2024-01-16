Никто вашу систему образования снаружи не уничтожал, чего вы опять ищете каких-то Внешних Врагов? Вы сами убили свою страну, пришли к нам просить, чтобы мы пустили вас к себе.
Русские, странные вы люди, - вы же сами этого хотели!
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Коммуняки порешили на междусобойчике, расдербанили все что можно, разрушили и уничтожили все, что еще оставалось хорошего.
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5 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Георгий! Не коммуняки а либерасты разрушили все.
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3 час.
Алексей Смирнов
А внешние враги никуда не девались, как были так и есть, но из за того. что их пустили к нам за порог, появилось множество врагов внутренних, коих нам до сих пор представляют как элиту нашего государства.
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2 час.
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