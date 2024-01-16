Русские, странные вы люди, - вы же сами этого хотели!

Коммуняки порешили на междусобойчике, расдербанили все что можно, разрушили и уничтожили все, что еще оставалось хорошего.

Алексей Смирнов

А внешние враги никуда не девались, как были так и есть, но из за того. что их пустили к нам за порог, появилось множество врагов внутренних, коих нам до сих пор представляют как элиту нашего государства.