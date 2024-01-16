СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Мишкин
    Похоже так и будет. Ещё одних «ценных и трудолюбивых» навезут. Что- то негры в тех же сша не особо на работу рвутся,...Вам не нравится п...
  • Лариса Шемисова
    Так в прокуратуру нужно пойти, другое дело, что это официальная пенсия, а остальное как пенсии, так и зарплаты компен...О России, разорва...
  • Любовь
    Ага добавляют. В Чувашии 12300и все.О России, разорва...

Русские, странные вы люди, - вы же сами этого хотели!

Русские, странные вы люди, - вы же сами этого хотели!

Никто вашу систему образования снаружи не уничтожал, чего вы опять ищете каких-то Внешних Врагов? Вы сами убили свою страну, пришли к нам просить, чтобы мы пустили вас к себе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Коммуняки порешили на междусобойчике, расдербанили все что можно, разрушили и уничтожили все, что еще оставалось хорошего.
Ответить
5 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Георгий! Не коммуняки а либерасты разрушили все.
Ответить
3 час.
Алексей Смирнов
А внешние враги никуда не девались, как были так и есть, но из за того. что их пустили к нам за порог, появилось множество врагов внутренних, коих нам до сих пор представляют как элиту нашего государства.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх