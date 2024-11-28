«Военная хроника» заявила о поражении газовой станции во Львовской области

«Военная хроника» заявила, что, вероятно, был нанесён удар по газовой станции во Львовской области. «Похоже, что под раздачу снова попали аэродром Стрый и газовая станция во Львовской области», — говорится в материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии