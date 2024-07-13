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Пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле

Пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле

Пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле Юлия ЧелкановаВ июле обещают ввод новой специальной льготы для данной возрастной категории.

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