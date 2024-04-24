Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки сообщения о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в ХМАО-Югре

В соцмедиа сообщается, что подростков в Ханты-Мансийском автономном округе, предположительно, уроженцы Закавказья, втягивают в противоправную деятельность с обналичиванием крупных сумм денег, предлагая за это вознаграждение.
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