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Законопроект о новых санкциях против России столкнулся с оппозицией в Палате представителей США

Оппозиция в Палате представителей Законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций, столкнулся с серьёзными препятствиями в Палате представителей Конгресса США.

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