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Царьград

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Константин Богомолов поставит "Волшебную гору" в театре Вахтангова

Константин Богомолов поставит "Волшебную гору" в театре Вахтангова

27 марта 2027 года Константин Богомолов представит премьеру "Волшебной горы" по роману Томаса Манна в театре Вахтангова.

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