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В Петербурге расследуют дело о хищении имущества базы «Тихий берег» стоимостью 300 млн

Основным подозреваемым стал совладелец ООО «Содействие». Следственный отдел Калининского района Главного следственного управления СКР по Петербургу возбудил уголовное дело о хищении имущества базы отдыха «Тихий берег», расположенного на берегу Суходольского озера в Приозерском районе Ленобласти.

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