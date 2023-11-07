В Петербурге расследуют дело о хищении имущества базы «Тихий берег» стоимостью 300 млн

Основным подозреваемым стал совладелец ООО «Содействие». Следственный отдел Калининского района Главного следственного управления СКР по Петербургу возбудил уголовное дело о хищении имущества базы отдыха «Тихий берег», расположенного на берегу Суходольского озера в Приозерском районе Ленобласти.
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