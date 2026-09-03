Рогозин показал, как бойцы «БАРС-САРМАТ» отбили атаку БПЛА на идущие в Севастополь газовозы

На трассе «Новороссия» отбили атаку дронов на газовозы.Утром 3 сентября на трассе Р-280 «Новороссия» бойцы отряда «БАРС-САРМАТ» предотвратили атаку беспилотников на колонну газовозов, перевозивших топливо в Севастополь.
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