Раскрыта причина, почему итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России - новые детали

Случилось это аккурат после открытия Олимпиады в Париже.После церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, в рамках которого на весь мир была показана пародия на тайную вечерю, журналист Анджело Джулиано внезапно обратился с просьбой о политическом убежище в России.