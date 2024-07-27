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Раскрыта причина, почему итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России - новые детали

Раскрыта причина, почему итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России - новые детали

Случилось это аккурат после открытия Олимпиады в Париже.После церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, в рамках которого на весь мир была показана пародия на тайную вечерю, журналист Анджело Джулиано внезапно обратился с просьбой о политическом убежище в России.

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