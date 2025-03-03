Возвращение русских спортсменов: комментарий Ярышевского о шансах

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики Борис Ярышевский прокомментировал готовность русских спортсменов вернуться на международную арену после продления World Athletics отстранения в марте прошлого года.
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