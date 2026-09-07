Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иран впервые испытал новую противокорабельную ракету над авианосцем США

Иран впервые испытал новую противокорабельную ракету над авианосцем США

Иран впервые испытал новую разновидность противокорабельной ракеты над американским авианосцем. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи, его слова приводит иранский телеканал Press TV.

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