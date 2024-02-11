AFAD: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в провинции Хаккяри, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
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